Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, сообщает официальный сайт ФФККР.

Приём документов о выдвижении завершился 12 мая. Выборы пройдут на конференции федерации 25 мая в Москве.

Горшкову 76 лет. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

Кроме того, действующий генеральный директор ФФККР Александр Коган (66 лет) зарегистрирован единственным кандидатом на свою должность, как и заместитель гендиректора Галина Голубкова (69 лет) и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев (82 года).

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