Сегодня Федерация фигурного катания России огласила список кандидатов на выборы в руководство организации. На отчётно-выборной конференции 25 мая будут избраны президент, гендиректор, заместитель гендиректора и ответственный секретарь.

И итоги «выборов» можно назвать уже сейчас. Потому что на все четыре должности выдвинуто ровно по одному кандидату, которые и занимают свои посты на данный момент.

25 мая на новый четырёхлетний срок будут переизбраны:

— 75-летний президент ФФККР Александр Горшков;

— 66-летний гендиректор Александр Коган;

— 69-летняя заместитель гендиректора Галина Голубкова;

— 82-летний ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

Как остроумно заметили в комментариях на одном из сайтов, на новый срок идёт «Политбюро ЦК ФФККР».

Вся команда вошла в руководство федерацией в 2010 году и с тех пор остаётся на своих должностях. Единственное исключение – Коган сперва был вице-президентом, а должность гендиректора занял в 2014-м.

Почему же в российском фигурном катании наступил такой период «застоя»? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться на 12 лет назад и вспомнить, в каких условиях Горшков заступал на пост главы ФФККР.

Олимпиада-2010 в Ванкувере стала катастрофой для всего российского спорта в целом и фигурного катания в частности. Сборная заняла в медальном зачёте унизительное 11-е место, а фигуристы впервые с 1960 (!) года не завоевали ни одного золота. Была лишь бронза у Оксаны Домниной и Максима Шабалина в танцах на льду да неувядающий Евгений Плющенко со скандалом взял серебро. Многие считали, что его засудили в пользу Эвана Лайсачека, однако годы спустя эксперты признают, что победа американца всё же была справедливой.

Чемпионат мира того же года и вовсе был катастрофой: одна жалкая бронза у Кавагути и Смирнова. Фигурное катание ухнуло в глубокую яму, и казалось, что выбираться из неё придётся очень долго.

После Олимпиады бессменный президент ФФККР Валентин Писеев объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Казалось, уход такой глыбы может привести к настоящей борьбе за власть. Но на деле её не получилось. На выборах единственным кандидатом стал 63-летний Александр Горшков. Его единственный конкурент Антон Сихарулидзе снял кандидатуру ещё до выборов. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: Александр Георгиевич уже тогда был матёрым управленцем и давно работал в фигурном катании. Молодой Сихарулидзе не выглядел серьёзным конкурентом.

После прихода Горшкова фигурное катание в России начало подниматься на прежние вершины. Результаты поползли вверх, медали стали приходить одна за другой, сильно прибавило женское катание, и в 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи сборная России по фигурному катанию предстала уже совсем другой командой. Сейчас уже ни один крупный турнир не обходится без побед россиян (если их туда допускают, конечно), и кошмар рубежа десятилетий забылся как страшный сон. Подрастает новое поколение талантливых одиночников, держат высокую планку пары, не собираются пока уходить танцоры Синицина и Кацалапов, ну а женское катание и вовсе установило какую-то недосягаемую планку. Сейчас в женском одиночном катании проще выиграть Олимпиаду, чем чемпионат России.

Но вот только возникает вопрос: а велика ли в этом заслуга федерации?

Отечественное фигурное катание всегда было в авангарде мирового, и годы спустя кризис конца нулевых кажется просто небольшим отступлением назад перед новым взлётом. В десятых зажёгся гений Этери Тутберидзе, которая конвейером поставляет чемпионок и рекордсменок. Огромную роль сыграли и телепередачи «Ледниковый период» и «Танцы на льду». Оказалось, что популяризация фигурного катания через звёзд шоу-бизнеса получилась даже сильнее, чем через спортивные достижения.

Так есть ли заслуга федерации в прогрессе фигурного катания, или у неё лишь декоративные функции?

На самом деле деятельность Александра Горшкова можно сравнить с работой Евгения Примакова на посту главы правительства РФ в 1998-1999 году. Старожилы помнят, что правительство Примакова помогло преодолеть кризис 1998 года простым путём: не мешая экономике восстанавливать саму себя. Примерно то же самое делает и федерация. В её обязанности входит организация различных внутренних турниров, от чемпионатов России до небольших соревнований. И она просто с этой работой справляется. Не лезет реформировать систему подготовки с нуля, не выступает с популистскими предложениями и не ставит тренерам палки в колёса. А остальное уже делают опытные специалисты: Тутберидзе, Мишин, Соколовская и другие.

Неслучайно в среде болельщиков стала своеобразным мемом «неосведомлённость» Горшкова. Президент так часто говорит о новостях «мне об этом ничего не известно», «я не в курсе», что над ним даже порой подтрунивают. На самом деле он просто гнёт линию невмешательства, в том числе избегая громких заявлений и следуя в соответствии с протоколом. Загитова завершает карьеру? Мы не получали официальных бумаг. Косторная опять меняет тренера? Пусть сперва соответствующее заявление. ФФККР не мешает работать другим, и за все годы деятельности самым громким решением команды Горшкова стала отправка Плющенко на Олимпиаду-2014 вместо Максима Ковтуна. Лучшее, как известно, враг хорошего. И никакой гарантии, что молодой реформатор не поломает то, что сейчас неплохо работает.

Есть ли опасность у такой несменяемости власти? Пожалуй, что да. Всегда есть риск пропустить очередное падение фигурного катания, как это уже было в конце правления Писеева. И предпосылки для этого есть уже сейчас. У одиночников пока неясны перспективы Кондратюка и компании, а Коляда не может кататься до бесконечности. У танцоров за Синициной и Кацалаповым виден провал (вся надежда на Степанову и Букина), да и в парах есть поводы для волнения. Впрочем, из-за санкций наше фигурное катание сейчас столкнулось с совсем другими проблемами, на фоне которых смена поколений выглядит мелкой неприятностью. Пожалуй, на фоне этого смена власти в федерации выглядит ненужным потрясением на ровном месте. Так что в 2026 году мы будем свидетелями завершения очередного срока полномочий уже 79-летнего Горшкова, 70-летнего Когана, 73-летней Голубковой и 86-летнего Зайцева.