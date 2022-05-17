Заслуженный тренер СССР по волейболу Николай Карполь заявил, что не будет принимать активного участия в тренировках «Уралочки-НТМК». 1 мая прославленному специалисту исполнилось 84 года.

«Думаю, так активно не смогу, — приводит ТАСС слова Карполя. — Все больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия».

Вся жизнь Николая Карполя тесно связана с женской командой «Уралочка». Он возглавил команду в 1969 году и был её бессменным наставником вплоть до 2021-го. Перед началом сезона-2021/22 «Уралочку» возглавил 33-летний Михаил Карполь — кровный внук Николая Карполя, которого тренер усыновил после гибели его родителей. Николай Карполь перешёл на должность старшего тренера.

С «Уралочкой» Карполь выиграл 11 чемпионатов СССР и 14 чемпионатов России, восемь Кубков европейских чемпионов. Также он возглавлял сборные СССР, СНГ и России, выиграв чемпионат мира, семь чемпионатов Европы, два золота и три серебра Олимпийских игр.

В минувшем сезоне «Уралочка-НТМК» под руководством Карполей дошла до финала чемпионата России, где уступила «Локомотиву» из Калининграда.