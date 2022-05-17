Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала информацию, что Александр Горшков останется на посту президента ФФККР. 25 мая в Москве пройдёт отчётно-выборная конференция. 75-летний Горшков является единственным кандидатом.

Для меня нет неожиданности в новости о том, что будет одна кандидатура. Да, есть некий устоявшийся процесс, который выработан федерацией, определенная стратегия на развитие, которая давала неплохие результаты, когда хорошо, надо двигаться дальше этим же курсом», — цитирует ТАСС Гончаренко.

При этом тренер считает, что отсутствие других кандидатов «не совсем хорошо», однако не видит в этом серьёзной проблемы.

Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года.