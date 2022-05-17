Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает официальный Телеграм-канал петербургского клуба. Причиной стали проблемы со здоровьем словака, которому в декабре исполнится 38 лет.

Мартин Шкртел выступал за «Зенит» с лета 2004 по конец 2007 года и выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России, а также внёс вклад в выигрыш Кубка УЕФА сезона-2007/08.

В начале 2008 года Шкртел перешёл в «Ливерпуль», позднее выступал за «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул», а сезон-2021/22 провёл в Словакии в клубе «Спартак» Трнава, с которым взял Кубок страны.

В «Зените» Шкртел в общей сложности отыграл 113 матчей и забил 5 мячей.

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