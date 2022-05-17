Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ему поступали предложения возглавить Союз биатлонистов России, а также Федерацию лыжных гонок России и Федерацию гребного спорта страны.

«Это всплывает не только тогда, когда речь идет о биатлоне. А еще когда касается лыж и гребли, — цитирует «Матч ТВ» Губерниева. — Предложения реально были. Но я к ним отношусь умозрительно. Потому что мне кажется, что где родился, там и пригодился».

Комментатор пояснил, что ему нравится его нынешняя работа, а должность президента — это работа чиновника.

Губерниев — мастер спорта по академической гребле, но больше известен по работе на биатлонных и лыжных соревнованиях.

Федерацию гребного спорта России возглавляет Алексей Свирин, Союз биатлонистов России — Виктор Майгуров, а Федерацию лыжных гонок России — Елена Вяльбе.