Определилась новая партнёрша фигуриста Андрея Багина в танцах на льду. Ей стала Софья Тютюнина. Ранее Багин выступал с Аннабель Морозов, которая теперь будет кататься с Дэвидом Нарижным.

«Новой партнёршей Андрея Багина стала Софья Тютюнина — пара будет работать со мной, — приводит «Чемпионат» слова тренера Александра Жулина. — Разница партнёров в возрасте? Вообще не смущает, всё нормально. Софья в любом случае выходила бы из юниоров на взрослый уровень, ей нужен был сильный партнёр».

Андрею Багину 26 лет, Софье Тютюниной — 18. В паре с Александром Шустицким она завоевала серебро юношеских Олимпийских игр-2020 в танцах и в команде, выиграла этап юниорского «Гран-при».

Также Жулин напомнил, что будет работать с ещё одним новообразованным дуэтом — Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.