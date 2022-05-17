Известный комментатор Геннадий Орлов поблагодарил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за выступление в составе клуба. Этим летом у форварда истекает контракт, по данным СМИ он отказался заключать новое соглашение, поскольку «Зенит» предлагал ему троекратное понижение зарплаты.

«Огромное спасибо Дзюбе, он прекрасно, честно отработал контракт. Он бомбардир, и я не раз говорил, что он в этом сезоне нужен «Зениту», — цитирует Орлова «Петербургский дневник» со ссылкой на YouTube-канал «Такой футбол». — Он подходит к окончанию карьеры, он уже не может быть таким ярким, как, например, в 2018 году, когда он блистал и был звездой».

По данным СМИ, интерес к нападающему проявляют «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Он является лучшим бомбардиром «Зенита», однако в 2022 году утратил железное место в основе после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева.