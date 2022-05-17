Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Ришару Гаске в матче второго круга турнира в швейцарской Женеве. Матч длился 1 час 31 минуту, Гаске победил в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:5).

Медведев семь раз подавал навылет, допустил семь двойных ошибок. На счету Гаске два эйса и одна двойная ошибка. В первом сете Медведев проиграл две своих подачи, во втором теннисисты сделали по брейку.

Для Медведева этот матч стал первым после операции по удалению грыжи.

Гаске в 1/4 финала встретится с победителем матча между итальянцем Марко Чеккинато и поляком Камилом Майчрзаком.