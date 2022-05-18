«Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли-2022. Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Блюз» открыли счёт в первом периоде — на 7-й минуте отличился Райан О’Райлли.

Во втором на 24-й минуте Валерий Ничушкин забросил ответную шайбу. На 32-й Самюэль Жирар вывел «Эвеланш» вперёд.

В третьем периоде на 57-й минуте Джордан Кайру снова сделал счёт равным, переведя встречу в овертайм.

На 69-й минуте Джош Мансон принёс «Колорадо» победу.

Российские хоккеисты «Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашев, Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко на этот раз очков не набрали.