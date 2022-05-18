Российский гимнаст Иван Куляк получил дисквалификацию сроком на один год, сообщает «Матч ТВ». Данное решение принял Фонд гимнастической этики.

6 марта Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира в катарской Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел в буквой Z, которую нанёс на форму. Данный символ в последние месяцы ассоциируется с действиями российских войск в Украине.

Ранее в Министерстве обороны РФ объяснили, что буква Z изображается на военной технике и означает «За победу».

Примечательно, что победу в упражнениях на брусьях одержал украинец Илья Ковтун.