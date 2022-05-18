Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попрощался с одноклубниками. Футболист сборной России провёл с игроками прощальный ужин и выложил в соцсетях снимок с мероприятия.

31-летний Черышев играл за «Валенсию» в первой половине 2016 года, после чего вернулся в команду в 2018-м. В текущем сезоне он провёл за команду 19 матчей в чемпионате и Кубке Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Контракт хавбека истекает этим летом и не будет продлён. Черышев станет свободным агентом.

Всего за «Валенсию» Черышев провёл в ла лиге 119 матчей, забив 8 голов.