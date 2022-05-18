Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил гол и отдал результативный пас в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли-2022 против «Флориды» (4:1). Для российского форварда эта встреча стала 40-й в плей-офф НХЛ, в которых он набирал больше одного очка.

По данному показателю среди действующих хоккеистов этой отметки достигали лишь двое — нападающие «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Первый набирал 2 и более очков в 67 матчах, второй — в 53.

«Тампа-Бэй» повела в серии 1-0. Вторая игра пройдёт 20 мая в Майами. Третья и четвёртая — на площадке «Лайтнинг» 22 и 24 мая.