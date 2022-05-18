Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей попал в больницу из-за неудачного празднования победы на этапе «Джиро д’Италия». Африканец после сенсационного выигрыша десятого этапа многодневки неудачно открыл шампанское. Пробка вылетела из бутылки и попала спортсмену прямо в глаз.

Гирмей тут же был отправлен в больницу для прохождения полного медобследования. По словам врача, сразу после травмы Гирмей не мог видеть повреждённым глазом, но сейчас риска потери зрения нет.

Сможет ли Гирмей продолжать велогонку, неизвестно.

Отметим, что победа Гирмея стала исторической: он стал первым велогонщиком из Эритреи, выигравшим этап «Джиро», и вообще первым гонщиком из так называемой «чёрной Африки», сумевшим добиться этого результата на этапе Гранд Тура.