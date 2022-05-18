Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не примет участия в матче 30-го тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода», утверждает «Матч ТВ». 28-летний футболист перенесёт операцию по поводу перелома носа.

Чистяков сломал нос ещё 16 апреля в игре с «Уралом» (3:1) и последние матчи проводил в защитной маске. Со сломанным носом он отыграл 90 минут в 1/4 финала Кубка России с «Аланией» (2:2, пенальти 5:6), «Краснодаром» (3:1), «Локомотивом» (3:1) и «Спартаком» (1:1), пропустив лишь встречу с «Химками» (1:0).

Всего в сезоне-2021/22 Чистяков провёл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи во всех турнирах.

Игра с «Нижним Новгородом» состоится 21 мая, начало — в 17:00 по московскому времени. Встреча не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда уже обеспечила себе чемпионство. «Нижний» же мотивирован не попасть в стыковые матчи: от зоны «стыков» клуб отделяет всего одно очко.