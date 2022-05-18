Владелец «Челси» Роман Абрамович уладил разногласия с правительством Великобритании, сообщает Bloomberg. Ранее сообщалось, что из-за разногласий с властями Абрамович не мог продать лондонский клуб.

Отмечается, что Абрамович нашёл общий язык по поводу долга «Челси» перед ним в размере 1,5 миллионов фунтов стерлингов. Планировалось, что бизнесмен спишет этот долг, но в связи с санкциями процесс был заблокирован.

Планируется, что «Челси» будет приобретён консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В 2022 году в связи с санкциями его имущество, включая клуб, было арестовано правительством Великобритании.

Ранее сообщалось, что Абрамовича также не устраивала схема продажи «Челси». Отмечается, что британское правительство предлагает вырученные 2,5 миллиарда фунтов стерлингов перевести на свой счёт, затем 1 миллиард будет направлен на счёт Украины, а оставшиеся 1,5 миллиарда — заморожены. Заморозка должна продлиться до тех пор, пока чиновники не убедятся, что средства не дойдут до Абрамовича.

Изначально планировалось, что все средства от продажи «Челси» уйдут на благотворительность.