Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале рассказал о формате чемпионата России по футболу в новом сезоне. По его словам, радикальных изменений премьер-лига делать не будет и расширения турнира ждать не стоит.

По словам Геркуса, скорее всего, будет сохранён действующий формат чемпионата России: в элите останется 16 команд, которые проведут стандартный двухкруговой турнир.

Схема вылета останется такой же, как и планировалось: две команды вылетают напрямую, а 13-е и 14-я сыграют стыковые матчи с четвёртым и третьим местом в ФНЛ.

Кроме того, появится новый турнир — Кубок лиги. Его планируется проводить в середине недели вместо еврокубков, из которых российские клубы исключили.

Формат Кубка лиги, как сообщалось, ранее, подразумевает групповой турнир (4 группы по 4 команды) и плей-офф, начиная с четвертьфинала. Групповой раунд пройдёт осенью, плей-офф — весной.