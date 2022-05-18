Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу санкций в отношении российских спортсменов. В связи с ситуацией в Украине большинство международных федераций отстранили атлетов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Думаю, что есть у нас регионы, которые с нами дружат. С ними можно проводить соревнования, жить дальше, пока не докажем всему миру, что мы правы, что нас невозможно сломить и поставить на колени, — цитирует «РИА Новости» Кадырова. — Это будет в ближайшем будущем. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет»