Континентальная хоккейная лига может существенно реформировать формта проведения турнира. Как сообщает «Спорт-Экспресс», КХЛ может расшириться до 28 клубов, а также разделить их на два дивизиона — высший и низший.

Планируется, что в высшем дивизионе (КХЛ-А) будет выступать 12 топовых команд, а в низшем (КХЛ-Б) — 16. К 10 более слабым клубам КХЛ добавятся шесть представителей ВХЛ.

Формат проведения регулярного чемпионата и плей-офф пока не утверждён, при этом реформу могут ввести уже со следующего сезона.

В сезоне-2021/22 в КХЛ выступало 24 команды. Однако в феврале из состава лиги вышли рижское «Динамо» и финский «Йокерит», в лиге осталось 22 команды. Из иностранных клубов в КХЛ остались белорусское «Динамо», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь»