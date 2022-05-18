Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что сейчас нет смысла говорить о противостоянии Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Сколько лет работает Этери? Какие у нее результаты? По жизни, по годам, по Олимпиадам, по чемпионатам мира, — цитирует Postnews Тарасову. — Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью. Но про что говорить?»

В сезоне-2021/22 подопечные Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России и чемпионате Европы, а также заняли первые два места на Олимпиаде-2022.