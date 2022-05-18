Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры, сообщает пресс-служба армейцев. Его текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

По словам самого футболиста, после окончания сезона он улетит в Бразилию и возьмёт паузу в футболе. По его словам, он покидает Россию не из-за «последних событий» и не из-за кризиса ЦСКА.

Марио Фернандесу 31 год. Он выступает за армейцев с 2012 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей и забил 2 мяча.

В 2016 году Марио Фернандес получил российское гражданство и с 2017 по 2021 год выступал за сборную России, приняв участие в чемпионате мира-2018 и Евро-2020.