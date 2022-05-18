Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме высказалась об отстранении спортсменов из России от участия в международных турнирах. ISU в связи с ситуацией в Украине наложила дисквалификацию на россиян на неопределённый срок.

«Конечно, это ужасная гадость — то, что сделали. Это просто развал нашего фигурного катания, — цитирует Postnews Тарасову. — Это просто битье нам по рукам. Это хамство, которого свет не видел. Но вот так как-то оно и есть. И поэтому каждая ситуация будет рассматриваться нашими спортсменами по-своему».

Из-за дисквалификации россияне не смогли весной принять участие в чемпионате мира-2022.