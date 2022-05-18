Московский «Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей за поведение зрителей и футболистов в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита». 100 тысяч красно-белые заплатят за скандирование фанатами ненормативной лексики. Ещё 100 тысяч выплатит клуб за неподобающее поведение команды — пять футболистов и тренер получили жёлтые карточки.

Кроме того, 30 тысяч рублей заплатит главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли за выход за пределы технической зоны.

«Зенит» также выплатит штраф за скандирование фанатами ненормативной лексики — также 100 тысяч рублей.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся на «Открытие Арене» 15 мая и завершился вничью — 1:1.