Российский футбольный союз может провести очередную реформу Кубка России в новом сезоне. По данным «Спорт-Экспресса», турнир могут провести по так называемой швейцарской системе. По ней команды сформируют одну группу, но проведут матчи не по формату «каждый с каждым», а сперва несколько игр по жребию, а затем — фаворитов с фаворитами и аутсайдеров — с аутсайдерами. По его итогам будет сформирована одна общая таблица, лидеры которой выйдут в плей-офф.

По аналогичной схеме планируется проводить Лигу чемпионов с 2024 года.

На данный момент в Кубке России действует схема с элитным групповым раундом, а участники еврокубков начинают своё выступление в Кубке России с 1/8 финала.

В следующем сезоне российские клубы отстранены от участия в еврокубках.