Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с продлением контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Соглашение 33-летнего форварда истекает этим летом. По данным СМИ, «Зенит» предложил ему новый контракт с трёхкратным понижением зарплаты, но нападающий ответил отказом.

«Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всё узнаете», — цитирует «Чемпионат» Медведева.

По данным СМИ, интерес к нападающему проявляют «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Он является лучшим бомбардиром «Зенита», однако в 2022 году утратил железное место в основе после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева.