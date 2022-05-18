Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин скептически оценил решение Натальи Забияко возобновить карьеру. Российская фигуристка будет выступать за Канаду, её новым партнёром стал Закари Дэйлман. Тренироваться пара будет в Канаде у Бруно Маркотта.

«Можно только поздравить Наталью с возобновлением карьеры. Что касается перспектив – ну, все люди индивидуальны, — цитирует «Матч ТВ» Ягудина. — Мы можем обратиться к примеру того же Жени Плющенко, который выигрывал, уходил, возвращался и снова выигрывал. Так что все возможно. В данном случае я не вижу больших перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться».

Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара завоевала серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире. Также на счету Забияко и Энберта бронза чемпионата мира-2019, две победы на этапах Гран-при.

В феврале Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровья у Энберта. Отметим, что Забияко после смены гражданства не нужно садиться на обязательный карантин, поскольку с момента её последнего выступления за Россию прошёл уже необходимый срок.