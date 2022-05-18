Российский футбольный союз объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.

Игру «Нижний Новгород» — «Зенит» будет судить Виталий Мешков. Его ассистентами станут Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев, ВАР — Евгений Турбин, ассистент ВАР — Александр Боданов. Инспектором станет Гаряфий Жафяров, делегатом РПЛ — Александр Сафонов.

Все матчи 30-го тура стартуют в одно время — в 17:00 21 мая.

Для «Зенита» игра с командой Александра Кержакова не имеет турнирного значения: команда досрочно обеспечила себе чемпионство. Нижегородцы же идут в таблице на 11-м месте, в одном очке от зоны стыков.