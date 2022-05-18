Стали известны составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы-2021/22. Команды выпустят следующих игроков:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Соу, Костич, Камада, Роде, А. Туре, Борре, Линдстрём, Тута, Кнауфф.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Бассей, Лундстрам, Гольдсон, Джек, Кент, Арибо, Камара, Райт, Баришич.

Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и стартует в 22:00 по московскому времени. Судить её будет словенец Славко Винчич.

Это первая в истории встреча клубов за более чем столетнюю историю («Айнтрахту» 123 года, «Рейнджерс» — 150). По пути к финалу франкфуртцы победили на стадии плей-офф «Бетис» (2:1, 1:1), «Барселону» (1:1, 3:2) и «Вест Хэм» (2:1, 1:0). Клуб из Глазго выбил «Боруссию» из Дортмунда (4:2, 2:2), «Црвену Звезду» (3:0, 1:2), «Брагу» (0:1, 3:1) и «Лейпциг» (0:1, 3:1).

«Айнтрахт» выигрывал турнир в 1980 году (тогда он назывался Кубок УЕФА). «Рейнджерс» завоёвал на международном уровне Кубок обладателей Кубков (1972), а в Кубке УЕФА доходил до финала в 2008 году, когда уступил «Зениту» (0:2).