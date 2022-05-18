Комитет FIS по лыжным гонкам одобрил предложение ввести равную длину дистанций у лыжников и лыжниц. В число тех, кто выступал за перемены, входили Финляндия, Швеция и США. Россия, а также Италия и Австрия были против.

За уравнивание дистанций проголосовали 57% представителей комитета FIS, против — 36. Остальные воздержались.

Совет FIS должен одобрить предложение 26 мая.

На даннный момент разница в длине забегов выглядит следующим образом:

— разделка: 15 км у мужчин — 10 км у женщин;

— скиатлон: 15+15 — 7,5+7,5;

— масс-старт: 50 — 30;

— эстафета: 4×10 — 4×5.

В спринте разница дистанций менее значительна из-за общей небольшой длины.