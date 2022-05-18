«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы сезона-2021/22. В финальном матче клуб из Франкфурта победил «Рейнджерс» в серии пенальти со счётом 5:4. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Основное и дополнительное время закончились вничью — 1:1. Счёт открыл форвард «Рейнджерс» Джо Арибо на 57-й минуте. На 69-й Рафаэль Борре забил ответный мяч.

В серии 11-метровых ударов у «Айнтрахта» свои попытки реализовали Кристофер Ленц, Аджин Хрустич, Дайчи Камара, Филип Костич и Рафаэль Борре. У «Рейнджерс» забили Джеймс Таверньер, Стивен Дэвис, Скотт Эрфилд и Кемар Руф, а вот Аарон Рэмзи свою попытку запорол.

Команды выставили следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп — Тута (Хасебе, 59), А. Туре, Н’Дика (Ленц, 100), — Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич — Линдстрём (Хауге, 70), Камада — Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор — Таверньер, Гольдсон, Бассей, Баришич (Руф, 117) — Джек (Дэвис, 74), Лундстрам — Кент, Райт (Сакала, 74), Камара (Эрфилд, 91) — Арибо (Сэндз, 101).

Для «Айнтрахта» это вторая победа в турнире в истории. Впервые он завоевал трофей в 1980 году, когда он назывался Кубок УЕФА. «Рейнджерс» проигрывает второй финал из двух. В 2008-м году шотландцы уступили «Зениту» 0:2.