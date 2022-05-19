Полузащитник «Зенита» Вендел заявил о намерении подписать новый контракт с клубом, несмотря на отстранение от еврокубков. Российские клубы были исключены из розыгрыша турниров под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

«Лига чемпионов — главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту, — цитирует «Спорт-Экспресс» Вендела. — Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия. Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону».

Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга». В текущем сезоне он провёл за петербуржцев 35 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.