Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе встретилась в США со своей дочерью — фигуристкой Дианой Дэвис — и её партнёром Глебом Смолкиным. Совместные фото Тутберидзе выложила в соцсети.

Также тренер встретилась с хореографами Оксаной Золотаревской и Бенуа Ришо. Ранее стало известно, что Ришо ставит Дэвис и Смолкину танец на следующий сезон.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2021/22 взяли серебро чемпионата России и приняли участие в Олимпийских играх в Пекине. Также на их счету бронза ЧР среди юниоров и победа в финале юниорского Кубка страны.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. В сезоне-2021/22 три её ученицы — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли весь пьедестал на чемпионатах России и Европы. Кроме того, Щербакова и Трусова взяли золото и серебро Олимпийских игр в индивидуальном турнире, а Валиева стала олимпийской чемпионкой в команде.