Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с фигуристкой Алёной Косторной. Этой весной Косторная покинула Этери Тутберидзе и стала работать с Буяновой в школе ЦСКА. Ранее сообщалось, что Косторная находится на испытательном сроке.

«Талантливые люди очень непросты в тренировочном процессе, поэтому мне как тренеру нужно время, чтобы понять Алену, — цитирует «РИА Новости» Буянову. — Пока мы для нее — новая группа, которая дает ей новое дыхание, у нас для нее все в новинку. Могу сказать определенно: на данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алены».

Косторной 18 лет. На её счету золото чемпионата Европы и финала Гран-при, серебро и две бронзы чемпионатов России.