В Федерации фигурного катания Канады прокомментировали смену спортивного гражданства российской фигуристкой Натальей Забияко. Ранее стало известно, что Забияко возобновила выступления спустя два года и будет кататься в паре с Закари Дэйлманом. Тренироваться пара будет в Канаде у Бруно Маркотта.

«Skate Canada не связывалась с этой парой. В настоящее время наша федерация не располагает дополнительной информацией», — приводит «Матч ТВ» заявление федерации.

Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара завоевала серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире. Также на счету Забияко и Энберта бронза чемпионата мира-2019, две победы на этапах Гран-при.

В феврале Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровья у Энберта. Отметим, что Забияко после смены гражданства не нужно садиться на обязательный карантин, поскольку с момента её последнего выступления за Россию прошёл уже необходимый срок.