Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев летом перейдёт в «Зенит», утверждает «РБ-Спорт». 25-летний хавбек не договорился с московским клубом о новом контракте и летом станет свободным агентом. Таким образом, сине-бело-голубым он достанется бесплатно.

Источник отмечает, что хавбек уже согласовал контракт с «Зенитом», поскольку имеет право вести переговоры с любым клубом за 6 месяцев до истечения соглашения.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. В сборной России хавбек отыграл 12 матчей и забил 1 мяч.