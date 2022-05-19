«Зенит» проходит подготовку к заключительному матчу сезона-2021/22 против «Нижнего Новгорода» без бразильских легионеров, сообщает «Матч ТВ». Пятерым бразильцам (Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто) были предоставлены дополнительные выходные.

Всего к матчу готовятся три вратаря и 17 полевых игроков. В их числе — нападающий Артём Дзюба, контракт которого истекает в конце сезона.

Кроме того, с основой команды занимаются футболисты «Зенита-2»: нападающие Михаил Черномырдин, Кирилл Фатеев, полузащитники Кирилл Столбов, Роман Ногтев, защитники Владислав Масальский, Дмитрий Сергеев и Илья Вахания.

«Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» на выезде 21 мая.