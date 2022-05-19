Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил идею проведения Кубка РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что в следующем сезоне может появиться Кубок премьер-лиги, который заменит еврокубки.

«Сама идея с Кубком Российской премьер-лиги интересна, потому что ничего не меняется в календаре чемпионата. Сейчас речь идет об отстранении на один год, — цитирует «РИА Новости» Семака. — Не совсем правильно что-то кардинально менять, чтобы потом возвращаться обратно. Другой вопрос, какой будет мотивация и как надо организовать Кубок РПЛ, чтобы он имел турнирное значение и был интересен болельщикам».

Кубок премьер-лиги планируется проводить в середине недели. Ожидается, что клубы начнут в нём участие с группового раунда (4 группы по 4 команды). По две лучших команды в группе попадут в плей-офф, который будет разыгран, начиная с четвертьфинала.