Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал самый запоминающийся момент сезона-2021/22. Сине-бело-голубые досрочно выиграли титул чемпионов России в четвёртый раз подряд.

«Главный момент сезона? Со «Спартаком» дома, когда 7:1 выиграли, — цитирует «Чемпионат» Кругового. — Изменилось ли что-то после завоевания чемпионства? Нет, не снизил к себе требований. У нас остался последний матч с качественным соперником. Им нужны очки, а мы хотим показать хороший футбол и добиться победы».

21 мая «Зенит» проведёт выездной матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».