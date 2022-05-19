Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России, сообщает ТАСС. На отчётно-выборной конференции 70-летний Третьяк был единственным кандидатом и был выбран единогласно.

Третьяк возглавил ФХР в 2006 году. При нём была учреждена Континентальная хоккейная лига, сборная России завоевала золото и серебро Олимпийских игр и четыре раза победила на чемпионатах мира.

Третьяк был одним из самых успешных хоккейных вратарей в истории. Он выиграл три Олимпиады и десять чемпионатов мира, а также 13 чемпионатов СССР.

До Третьяка ФХР с 1991 по 2006 год возглавляли Владимир Леонов, Владимир Петров, Валентин Сыч, Александр Стеблин, а также Юрий Королёв и Игорь Тузик на правах исполняющих обязанности. Таким образом, Третьяк руководит ФХР дольше всех предшественников вместе взятых.