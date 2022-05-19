Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк проводят отпуск в Санкт-Петербурге. В телеграм-канале Трусова выложила совместные снимки из Северной столицы, в том числе с колоннады Исаакиевского собора.

Информация о том, что фигуристы состоят в отношениях, появилась в мае, когда они были замечены держащимися за руки на отпуске в Дубае. Позднее пара подтвердила свои отношения.

Кондратюку 18 лет, в сезоне-2021/22 он выиграл чемпионат России и чемпионат Европы, а также Олимпиаду-2022 в командном турнире.

Трусовой 17 лет, она в сезоне-2021/22 взяла серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире исполнила пять четверных прыжков.