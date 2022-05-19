В пятницу, 20 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде», сообщает «Петербургский дневник». В этот день россиянам, в том числе жителям Петербурга, предложили на один день отказаться от автомобиля и приехать на работу на велосипеде.

Сотрудники Комитета по транспорту и подведомственных учреждений регулярно поддерживают данную акцию, основная цель которой – привлечь внимание людей к возможности комфортного передвижения на велосипедах.

«Отказ от личного транспорта в пользу средств индивидуальной мобильности в том числе помогает сохранять экологию и здоровье. 20 мая приглашаем жителей города присоединиться к акции и приехать на работу на велосипеде!» – призвали петербуржцев в Комитете по транспорту.