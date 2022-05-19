Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию об уходе из клуба. Сегодня СМИ сообщали, что 25-летний хавбек не продлит истекающий летом контракт и бесплатно перейдёт в «Зенит».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах, — цитирует «Спорт-Экспресс» Бакаева. — После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал».

Под Германом Бакаев имеет в виду своего агента Германа Ткаченко.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. В сборной России хавбек отыграл 12 матчей и забил 1 мяч.