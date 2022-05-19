Российская фигуристка Наталья Забияко выложила в сториз своей социальной сети высказывания знаменитых людей по поводу её решения выступать за Канаду. Забияко возобновила карьеру спустя два года и будет кататься в паре с Закари Дэйлманом. Тренироваться пара будет в Канаде у Бруно Маркотта.

В число хейтеров Забияко вошли трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, ещё один депутат Виталий Милонов и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Ирина Роднина: «А кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. У нас есть много более именитых спортсменов».

Виталий Милонов: «Я слышал об этом. Но мне хотелось до конца проверить эту информацию. Это просто проститутка. А потом её выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться».

Сергей Малинкович: «Она оказалась неблагодарной тварью. Не надо жалеть таких предателей, надо лишить всех наград и гражданства».

Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара завоевала серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире. Также на счету Забияко и Энберта бронза чемпионата мира-2019, две победы на этапах Гран-при.

В феврале 2020 года Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровья у Энберта.