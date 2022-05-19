Ирина Винер-Усманова и Алишер Усманов разводятся, утверждает издание Starhit. Бизнесмен в начале мая подал заявление о разводе. Пара состоит в отношениях с середины семидесятых, а в официальном браке — с 1992-го.

С начала девяностых Ирина Винер работает в школе олимпийского резерва и готовит ведущих российских гимнасток. С 2008 года она возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

Алишер Усманов с февраля 2008 до марта 2022 года возглавлял Международную федерацию фехтования. Также он несколько лет был одним из основных акционеров лондонского «Арсенала», а с 2009 года входит в Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.