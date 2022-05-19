21 мая в чемпионате России состоится заключительный 30-й тур. По регламенту все матчи стартуют в одно время – 17:00 по Москве. К сожалению, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне, а значит распределение мест в верхней части таблицы носит больше характер морального удовлетворения. Вопрос лучшего бомбардира также уже не стоит: Гамид Агаларов из «Уфы» опережает ближайшего преследователя аж на пять мячей.

Впрочем, это не значит, что тур не несёт в себе никакого смысла. NVsport нашёл пять главных интриг заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

1) Кто возьмёт серебро? («Динамо» — «Сочи»)

Главный матч тура состоится в Москве на стадионе в Петровском парке. Если бы не санкции, эта игра была бы и вовсе за место в Лиге чемпионов. Но и завоевать серебро – тоже достаточная мотивация, чтобы биться не на жизнь, а насмерть. Тем более, если ты такой молодой клуб, как «Сочи». Южане могут финишировать в таблице вторыми всего лишь на четвёртый год своего существования. Но для этого им необходимо побеждать на выезде «Динамо» с любым счётом. Сейчас у команд одинаковое число очков, и в случае ничьей «Динамо» окажется выше по личным встречам (в первом круге бело-голубые выиграли 1:0).

Впрочем, даже если «Сочи» не удастся победить, третье место для команды – уже выдающийся результат.

2) Вылетит ли Рубин напрямую? («Рубин» — «Уфа»)

Стабильное финансирование, победные традиции, крепкий состав, сильный тренер Леонид Слуцкий. Что может пойти не так?

У «Рубина» не так пошло абсолютно всё. В 2022 году команда просто развалилась на части, потерпев серию унизительных поражений, включая 1:6 от ЦСКА и 0:6 от «Сочи».

Казанцы доигрались до того, что могут и вовсе вылететь в ФНЛ (если, конечно, в этом сезоне не наложат мораторий).

«Уфе» нужно победить «Рубин» в гостях с любым счётом, чтобы отправить его лигой ниже и подняться в зону стыков. Будет непросто, но с фактором лучшего бомбардира Гамида Агаларова – чем чёрт не шутит?

3) Кто попадёт в стыки?

Первый клуб на вылет определился лишь в предпоследнем туре – им стал тульский «Арсенал». Вторую путёвку в ФНЛ разыграют «Рубин» и «Уфа», а на ещё одно место в стыках претендуют сразу три команды: «Нижний Новгород» (30 очков), «Урал» (30 очков) и «Химки» (29 очков).

Все эти клубы встречаются с турнирно немотивированными соперниками, но тяжелее всего выглядит ситуация у «Химок». «Нижнему» встречаться с «Зенитом», который наверняка выставит молодёжь, «Урал» играет с уже вылетевшим «Арсеналом». А вот «Химкам» встречаться со «Спартаком», который наверняка хочет финишировать как можно выше в год столетия, да и нуждается в хорошем настроении перед финалом Кубка России.

В случае равенства очков ниже всех по личным встречам будет стоять «Урал».

4) Какое место займёт Спартак? («Химки» — «Спартак»)

Отдельное удовольствие в этом сезоне – смотреть на потуги «Спартака». Клуб пафосно объявил о намерении завоевать чемпионство в год столетия, но больше прославился скандалами и вечными жалобами, а также метаниями в руководстве и тренерском штабе.

Сейчас красно-белые занимают в таблице десятое место и могут повторить свой худший результат в российской истории. Но при удачном раскладе команда может подняться на одну, две или даже три строчки. Для этого им необходимо победить на выезде «Химки», а также надеяться, что «Ростов» потеряет очки с ЦСКА, «Крылья Советов» проиграют «Локомотиву», а «Ахмат» — «Краснодару».

5) Каким составом сыграет Зенит? («Нижний Новгород» — «Зенит»)

Ну и отдельная интрига – состав чемпионов. Уже известно, что бразильцы ушли в отпуск, так что ждать их на поле не стоит. Зато с основой тренируются сразу несколько игроков из «Зенита-2», включая Михаила Черномырдина. К бывшему премьер-министру РФ он не имеет отношения и вообще урождённый Погорелов. Но он женился на футболистке сборной России Маргарите Черномырдиной и взял её фамилию.

Интересно посмотреть, кому Семак даст шанс проявить себя на глазах у легенды «Зенита» Александра Кержакова.