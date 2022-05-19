Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что Алексей Жамнов, скорее всего, сохранит пост главного тренера сборной России.

«Прошел тренерский совет, на нем Жамнову задавали много вопросов. Пришли к выводу, что он достойно выступил на Олимпиаде. Конечно, еще есть над чем работать», — цитирует «Спорт-Экспресс» Ротенберга.

51-летний Жамнов возглавил сборную России в сентябре 2021 года. Под его руководством команда дошла до финала Олимпиады-2022 в Пекине, где проиграла Финляндии (1:2).

Жамнов должен был везти сборную России на чемпионат мира по хоккею, но команда была отстранена от участия в турнире в связи с санкциями.

Для Жамнова это первая полноценная самостоятельная должность главного тренера. Ранее он только несколько месяцев возглавлял «Спартак» на правах исполняющего обязанности. С 2018 по 2021 год специалист входил в тренерский штаб сборной.