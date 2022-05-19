Континентальная хоккейная лига сократила количество легионеров в составах команд, сообщает Sport24 со ссылкой на председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга.

В следующем сезоне лимит сохранится — клубы смогут вносить в заявку до пяти иностранцев. Начиная с сезона-2023/24 их число сократится до трёх.

Ранее в СМИ появилась информация, что к 20 оставшимся в КХЛ клубам добавятся ещё шесть клубов ВХЛ, и лига будет разделена на высший и низший дивизионы.

Напомним, что этой весной из числа участников КХЛ вышли рижское «Динамо» и хельсинкский «Йокерит».