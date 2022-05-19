Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель сообщил об открытии 17 новых антидопинговых дел в отношении российских спортсменов. Они касаются базы данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год.

Таким образом, общее число открытых дел достигает уже 810.

В ноябре 2021 года в отчёте ВАДА сообщалось, что после проверки базы LIMS открыто всего 793 дела в отношении россиян. По 492 из них продолжались расследования.

Напомним, что передача базы данных LIMS за 2012-2015 год была одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства. При этом после передачи базы выяснилось, что с ней проводились манипуляции, чтобы скрыть допинговые нарушения.