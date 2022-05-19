Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за расизм. 12 мая во время решающего матча финала чемпионата России по волейболу среди женщин против «Уралочки» он произнёс оскорбительную фразу.

Во время тайм-аута он сказал одной из своих подопечных: Почему опять опять ловишь эту обезьяну?» Имён тренер не называл, однако судя по контексту, он имел в виду кубинскую волейболистку Айламу Монталво, единственную темнокожую спортсменку в составе «Уралочки».

Сам Воронков не комментировал свои высказывания.

После завершения сезона Монталво покинула Россию, однако в «Уралочке» заявили, что это никак не связано с расистским скандалом.