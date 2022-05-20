«Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее правительство Москвы выпустило постановление, разрешающее продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%. Также некрепкий алкоголь разрешён в музеях и концертных залах.

Данная мера носит экспериментальный характер и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Пиво на стадионах в России запрещено продавать с 1 января 2005 года. При этом на стадионах чемпионата мира по футболу-2018 во время турнира запрет временно снимался.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится на «ВТБ Арене» 21 мая. Игра определит серебряного и бронзового призёра чемпионата: «Сочи» в случае победы финиширует на втором месте. «Динамо» достаточно не проиграть, чтобы сохранить вторую строчку.